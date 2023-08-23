Дуже смачна закуска на зиму: рецепт баклажанів у гострому соусі

Цю закуску ще називають "Тещин язик". І її дуже просто готувати.

Якщо ви любите заготовки на зиму і вам подобаються баклажани, то вам точно потрібно спробувати приготувати цю закуску.

У деяких господинь цей рецепт заготівлі на зиму записаний як "Тещин язик", але журналіст Фокусу знає його просто як "Баклажани в гострому соусі". За цим рецептом баклажани виходять пікантними і дуже смачними, словом, цю страву варто спробувати.

Баклажани в гострому соусі

Інгредієнти:

баклажани — 4 кг;

помідори — 10 шт;

перець солодкий (краще червоного кольору) — 10 шт;

перець чилі — 3 шт;

часник — 5 головок;

цукор — 1 склянка;

сіль — 2 ст. л. для маринаду і 2 ст. л. для баклажанів;

олія рослинна — 1 склянка;

оцет 9% — 150 г.

Спочатку помийте баклажани та відріжте всі пошкоджені частини й хвостик. Поріжте кружечками завтовшки не більше 1,5 см.

Помийте та очистіть від насіння солодкий і гострий перці. Очистіть часник. Можливо, ви захочете взяти менше часнику, або менше гострого перцю, орієнтуйтеся на свій смак.

Очистіть від шкірки помідори. Для цього їх буквально на хвилину потрібно залити окропом, а потім на кілька хвилин холодною водою. Подрібніть часник, помідори та перці в блендері, складіть густий соус у каструлю, додайте цукор, сіль, олію та оцет. Доведіть до кипіння і складіть баклажани. Зменшіть вогонь до мінімального і нехай баклажани готуються в томатно-перцевому соусі приблизно 20 хвилин. Вони не повинні розповзатися і мають зберегти форму.

Потім розкладіть баклажани в соусі по стерилізованих банках, закатайте, або закрийте їх. Переверніть і дайте охолонути. Зберігайте заготовку в прохолодному і темному місці. Що довше вона простоїть, то смачнішою буде.

Якщо вам подобаються баклажани, спробуйте приготувати заготовку на зиму, приправивши їх часником і кропом.