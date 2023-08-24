Оригінальний смак і простий рецепт: як приготувати торт з апельсиновим кремом

Це дуже смачний десерт, який неймовірно просто приготувати.

Торт за простим рецептом з апельсиновим кремом точно вас порадує. Тим паче, що літо закінчується, а восени завжди приємно випити філіжанку чаю з власноруч приготованою випічкою.

Можна приготувати його заздалегідь, від цього буде тільки користь, якщо ви використовуєте красиві солодкі та соковиті апельсини. Рецепт опублікували на сайті Ho voglia di dolce.

Торт з апельсиновим кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

240 г борошна;

1 середній жовток;

100 г коричневого цукру;

130 г вершкового масла;

1 чайна ложка дріжджів;

1 щіпка солі.

Для крему:

300 мл незбираного молока;

200 мл апельсинового соку;

4 жовтки;

100 мл цукрового піску;

45 г кукурудзяного крохмалю.

Для початку приготуйте крем. У мисці злегка збийте яєчні жовтки ручним вінчиком із цукром, отримавши злегка пінисту суміш. Додайте крохмаль та апельсиновий сік і перемішайте.

В окремій каструлі доведіть до кипіння молоко разом з апельсиновою цедрою (уникайте білої частини), коли воно закипить, зніміть з вогню.

Дістаньте шкірку і залийте половиною гарячого молока суміш яйця, апельсинового соку, цукру і крохмалю. Перекладіть усе назад у каструлю і доведіть до кипіння, додавши молоко, що залишилося, добре і кілька разів перемішайте ручним вінчиком, щоб не було грудочок. Коли крем поступово загусне, вимкніть і дайте охолонути.

Тим часом готуємо бісквіт.

Змішайте нарізане невеликими шматочками вершкове масло, тростинний цукор і всі інші інгредієнти. Мішайте міксером, поки не вийде розсипчаста крихта.

Форму діаметром 22 см застеліть пергаментним папером. Візьміть половину крихти і розподіліть її по всій основі форми, злегка притискаючи руками. Додайте крем і накрийте крихтою, що залишилася.

Випікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180 градусів протягом 45 хвилин. Вийміть із духовки, дайте охолонути і посипте цукровою пудрою.

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