Консервовані помідори без оцту: простий рецепт, перевірений часом
Помідори виходять трохи солодкуватими на смак і з приємним присмаком кориці.
Консервовані помідори — улюблена зимова добавка до картопляного пюре, смаженої картоплі та інших страв. Шанують їх і на святкових столах як закуску. Пропонуємо вам приготувати помідори в банках на зиму за рецептом із кулінарного блогу "Домашня консервація". Їхні переваги – не тільки дивовижний смак, а й те, що готуються вони без додавання оцту.
Консервовані помідори без оцту
Інгредієнти на трилітрову банку:
- цукор – 5 ст. л;
- сіль – 2 ст. л;
- лимонна кислота – 1 ч. л;
- часник – 2-3 зубчики;
- перець горошком;
- гвоздика;
- кориця шматочками.
Спосіб приготування:
Помідори помити, покласти в чисті банки, залити крутим окропом, накрити кришкою і дати постояти, поки вода не охолоне. Це займе не менше ніж пів години. Потім воду злити, в банку засипати сіль, цукор і лимонну кислоту. Залити повторно окропом і закатати.
Приготовані в такий спосіб помідори виходять трохи солодкуватими і практично не гострими, а їхня кислота навіть не відчувається. Вони стануть хорошим рішенням для тих, кому не можна вживати продукти, у складі яких є оцет. Ще одним важливим елементом є кориця, що надає помідорам пікантного смаку.
Якщо ви хочете приготувати літрову банку помідорів, то необхідно брати 2 ст. ложки без гірки цукру і кавову ложечку лимонної кислоти.
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