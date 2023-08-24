Консервовані помідори без оцту: простий рецепт, перевірений часом

Помідори виходять трохи солодкуватими на смак і з приємним присмаком кориці.

Консервовані помідори — улюблена зимова добавка до картопляного пюре, смаженої картоплі та інших страв. Шанують їх і на святкових столах як закуску. Пропонуємо вам приготувати помідори в банках на зиму за рецептом із кулінарного блогу "Домашня консервація". Їхні переваги – не тільки дивовижний смак, а й те, що готуються вони без додавання оцту.

Консервовані помідори без оцту

Інгредієнти на трилітрову банку:

цукор – 5 ст. л;

сіль – 2 ст. л;

лимонна кислота – 1 ч. л;

часник – 2-3 зубчики;

перець горошком;

гвоздика;

кориця шматочками.

Спосіб приготування:

Помідори помити, покласти в чисті банки, залити крутим окропом, накрити кришкою і дати постояти, поки вода не охолоне. Це займе не менше ніж пів години. Потім воду злити, в банку засипати сіль, цукор і лимонну кислоту. Залити повторно окропом і закатати.

Приготовані в такий спосіб помідори виходять трохи солодкуватими і практично не гострими, а їхня кислота навіть не відчувається. Вони стануть хорошим рішенням для тих, кому не можна вживати продукти, у складі яких є оцет. Ще одним важливим елементом є кориця, що надає помідорам пікантного смаку.

Якщо ви хочете приготувати літрову банку помідорів, то необхідно брати 2 ст. ложки без гірки цукру і кавову ложечку лимонної кислоти.

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