Аджика від Євгена Клопотенка: рецепт соусу, який будь-яку страву зробить яскравою

Із зазначеної в рецепті кількості інгредієнтів виходить шість літрових або 12 півлітрових банок смачного соусу.

Смачної аджики багато не буває, а в сезон заготовок рецепти цього соусу користуються зрозумілою популярністю, оскільки складно уявити собі стіл без нього. Ложка аджики не тільки зробить апетитнішим будь-який гарнір, а й збагатить смак борщу, якщо додати її в засмажку, зробить яскравішим смак м'ясного стейка, домашнього бургера і навіть пельменів. Своїм перевіреним рецептом цього соусу поділився і відомий український кулінарний блогер Євген Клопотенко.

Аджика з томатів

Інгредієнти на 12 півлітрових банок:

помідори – 5 кг;

солодкий перець – 3 кг;

перець чилі – 10 шт;

часник – 25 зубчиків;

цукор – 10 ст. л;

сіль – 5 ст. л;

соняшникова олія – 250 мл;

оцет (9%) – 5 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори помити, видалити хвостики, розрізати навпіл, прибрати плодоніжку і порізати часточками.

Перець чилі та болгарський помити, розрізати навпіл, видалити насіння, порізати довільними шматочками. Перець чилі краще нарізати в рукавичках, щоб не отримати опік пальців через велику кількість капсицаїну, гострої речовини, яка робить перець чилі перцем чилі.

Усі підготовлені овочі перекрутити на м'ясорубці, перелити в каструлю і варити 40 хвилин після закипання на середньому вогні. Кришкою накривати не потрібно, бо аджика може википіти.

Через прес пропустити часник, додати в каструлю до решти овочів, туди ж всипати цукор, сіль і влити олію, добре перемішати і варити ще п'ять хвилин.

Далі необхідно влити оцет, ще раз перемішати і зняти каструлю з вогню.

Банки помити, простерилізувати їх, як і кришки, і ще в гарячі розлити щойно приготовлену аджику, закрутивши кришками. Залишити остигати за кімнатної температури, після чого винести в місце для зберігання.

Кілька корисних порад:

Помідори на аджику потрібно брати червоні, стиглі та м'ясисті. Якщо у вас є тільки "водянисті", збільште час приготування аджики, щоб у результаті страва вийшла густою. Для насиченого кольору і перець беріть червоний. За представленим рецептом аджика виходить гострою, тому за бажання можна зменшити кількість перцю чилі та часнику.

Для такої кількості компонентів краще брати каструлю об'ємом не менше 10 літрів із товстим дном, щоб аджика не пригоріла. Якщо є казанок для приготування їжі на багатті, можна використовувати його.

Щоб відкрита аджика довго не стояла в холодильнику, краще взяти півлітрові банки для її консервації.

Раніше Фокус писав, як приготувати аджику з яблуками.