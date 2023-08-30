Ідеально до сніданку: рецепт пишних японських млинців
Дораякі — це традиційні японські млинці, які готують від Токіо до Хоккайдо.
Дораякі — японські млинці, які традиційно начиняють кремом із бобів адзукі. Але в цьому рецепті їх подають зі звичнішою начинкою: з горіхово-шоколадним кремом. Або просто з будь-якою іншою солодкою начинкою.
Дораяки своєю назвою вони зобов'язані слову "дора", що означає "гонг", інструменту, який ці ласощі нагадують своєю формою. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Cucchiaio.
Дораякі
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 180 г цукрового піску;
- 75 мл молока кімнатної температури;
- 1/2 пакетика розпушувача (8 г);
- 3 яйця кімнатної температури;
- 1 столова ложка меду;
- рослинна олія.
Для начинки:
- горіхово-шоколадний крем, або будь-яка начинка на ваш смак.
У мисці дуже добре збийте яйця з цукром, доки суміш не набубнявіє і не стане пінистою. Додайте мед, борошно та розпушувач. Перемішайте вінчиком.
Поступово додавайте молоко, постійно помішуючи. У вас має вийти густе тісто, яке потрібно залишити при кімнатній температурі та накрити харчовою плівкою приблизно на 20 хвилин. Нагрійте злегка змащену олією сковороду з антипригарним покриттям і вилийте невелику кількість тіста в центр. Смажте на повільному вогні до утворення бульбашок на поверхні. Переверніть і продовжуйте готувати.
Нафаршируйте дораяки, помістивши ложку горіхового і шоколадного крему в центр половини млинців з найменш просмаженого боку. Закрити рештою, стежачи, щоб найбільш просмажена частина залишилася зверху. Подавайте негайно.
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