Закуска з баклажанів усього з трьох інгредієнтів: покроковий рецепт

Ситна і легка закуска може зберігатися в холодильнику кілька днів, не втрачаючи свого смаку.

Закуска з баклажанів — це чудовий спосіб урізноманітнити своє меню сезонними овочами, а також отримати смачну страву, яку можна зберігати в холодильнику кілька днів, намазуючи на хліб, бутерброди або просто їсти зі снеками. Своїм рецептом такої закуски всього з трьох інгредієнтів поділилася кулінарна блогерка Христина. Вона не тільки показала, як швидко зробити смачну закуску, а й розкрила секрет для більш швидкого приготування.

Закуска з баклажанів

Інгредієнти:

баклажани — 3-4 шт;

часник — 1-2 зубчики;

майонез — 1-2 ст. л;

олія рослинна — 1 ч. л;

сіль — дрібка;

Будь-які хлібці, багет, хліб.

Спосіб приготування:

Баклажани помити, скласти на деко, застелене пергаментним папером, відправити в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 40-45 хвилин. З готових баклажанів необхідно зняти шкірку і дістати серединку. Щоб зробити це без зайвого клопоту і з мінімальною витратою часу, баклажани обгорнути харчовою плівкою, обрізати хвостик баклажана і видавити, як показано на відео.

У той самий посуд, де баклажан, додати пропущений через прес часник, майонез, рослинну олію і сіль, усе добре перемішати. Смачна закуска готова!

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані баклажани.