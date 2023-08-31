Ситний і смачний: рецепт салату з курки та картоплі
Це чудовий салат для вечері, а також його можна взяти з собою на роботу як перекус.
Салат із курки та картоплі — це холодна страва, яку дуже легко приготувати. Простий рецепт, що ідеально підходить для обідньої перерви в офісі. Це повноцінна страва, яка вгамує апетит, не обтяжуючи шлунок.
Завдяки білому, м'якому м'ясу та ніжному смаку курка може поєднуватися з багатьма іншими інгредієнтами, а тому є чудовою основою для створення безлічі різних салатів. Біле м'ясо курки добре поєднується з яйцями та картоплею, як у цьому рецепті, а також із перцем і каперсами. Також курячу грудку можна поєднувати з салатом і селерою, а також із цибулею та оливками. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Усі ці салати, а також салат із куркою та картоплею можна приготувати заздалегідь, зберігати в холодильнику і заправити безпосередньо перед подачею.
Салат із курячої грудки та картоплі
Інгредієнти:
- 1 ціла смажена куряча грудка;
- 2 варених круто яйця;
- 3 картоплини;
- 4-5 маринованих корнішонів;
- 1 столова ложка майонезу;
- 2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;
- сіль, перець.
Щоб приготувати курячу грудку — запечіть її на сковорідці, або в духовці, а потім остудіть. Картоплини відваріть у мундирі, остудіть і очистіть. Наріжте курячу грудку смужками. Картоплю наріжте скибочками. Огірки — смужками.
Очистіть яйця та наріжте їх. Викладіть картоплю, курку та корнішони на сервірувальну тарілку або салатник.
Приправте сіллю та перцем і перемішайте. Додайте нарізані яйця. Заправте салат із курки та картоплі олією та майонезом.
Також ви можете приготувати ще один смачний салат із куркою. Його вдало доповнюють листя салату та оливки.