Шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальні яйця-пашот за дві хвилини

Пол Фостер, шеф-кухар, удостоєний зірки Мішлен, нарешті показав і розповів, як приготувати примхливі яйця-пашот.

Шеф-кухар, удостоєний зірки Мішлен, розкрив свою особливу техніку приготування яєць-пашот — використовуючи тільки каструлю, воду і таймер для приготування яєць. Пол Фостер, 40 років, який очолює ресторан вишуканої кухні Salt у Стратфорді-на-Ейвоні, опублікував у TikTok відео, що детально описує покроковий метод. Про це пише Daily Mail.

Хоча ідеальні яйця-пашот є дуже підступною стравою, яка не завжди вдається навіть досвідченим кухарям, Фостер зазначив, що його спосіб допоможе впоратися з цим примхливим людом навіть найнедосвідченішим кулінарам.

Він пояснив, що насправді в цьому немає нічого особливого, сказавши, що все, що вам потрібно, це каструля з окропом, щіпка солі, найсвіжіше яйце і, найголовніше, — немає оцту.

Він сказав, що після додавання яйця в киплячу воду він пропонує встановити двохвилинний таймер, перш ніж вийняти його і покласти на кухонний рушник, щоб отримати "ідеальне" яйце.

"Каструля з водою. Не додавайте оцту. Що б вам не говорили люди, вам це не потрібно. Щіпка солі, найсвіжіше яйце — кімнатної температури — відкиньте його на сито, щоб прибрати водянисті шматочки білка. Киплячу каструлю з водою, яка має бути досить глибокою, зменшіть її до рівня трохи нижче кипіння", — пояснив Фостер.

Згідно з порадами Фостера, алгоритм приготування яйця-пашот такий:

Закип'ятити воду в каструльці.

Розбити яйце на сито.

Посолити воду в каструльці, добре перемішати, створивши ворону, і вилити яйце із сита в киплячу воду.

Варити дві хвилини, або 2 хвилин 30 секунд.

Дістати яйце і покласти на паперовий рушник.

Посолити, поперчити і їсти.

Він порадив кухарям-початківцям не відходити від каструлі під час готування, а також розвіяв міф про те, що оцет є ключовим інгредієнтом.

"Коли я був молодим шеф-кухарем, мені показали, як використовувати оцет, але я навчився кращого способу", — зазначив Фостер.

Він доручив глядачам встановити двохвилинний таймер, але попередив, що приготування "ідеального" яйця-пашот може зайняти трохи більше часу.

Як наступну пораду він порадив викладати яйце-пашот на кухонний папір замість тостів, щоб воно не намокло.

Він сказав, що зараз вдалий час, щоб приправити це. Він вибрав морську сіль і мелений чорний перець, але сказав, що мелений білий перець також буде хорошим вибором. Відео з яйцем-пашот уже набрало понад 8 мільйонів переглядів.

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