Надзвичайно смачний бісквіт: його олією не зіпсуєш

Повірте, через годину за запропонованим нами рецептом у вас вийде найповітряніший і найсмачніший бісквіт.

Давайте чесно, бісквіт з олією — доволі специфічний рецепт. Усі ми знаємо, що оригінальний рецепт бісквіта не передбачає додавання жирового компонента, вірно? Але ось вам незвичайна ідея від порталу Misya, експерти якого пропонують саме цей інгредієнт. Вони обіцяють, що зберігаючи свої ідеальні характеристики, цей масляний бісквіт чудово підходить для сніданку, оскільки з очевидних причин він менш сухий.

Бісквіт з олією

Інгредієнти:

Дози для форми діаметром 24 см;

250 г борошна;

250 г цукру;

5 яєць;

65 мл оливкової олії;

8 г розпушувача.

Відокремте яєчні білки та жовтки та збивайте останні з цукром щонайменше 10 хвилин, доки вони не стануть дуже прозорими та пінистими. Повільно додавайте масло, постійно збиваючи. Окремо збийте яєчні білки до стійких піків. Додайте половину яєчних білків до жовткової суміші, обережно перемішуючи рухами від низу до верху, потім просіяне борошно та розпушувач, завжди обережно, і, нарешті, решту яєчних білків.

Вилийте у форму, застелену пергаментним папером, і запікайте 35-40 хвилин у розігрітій духовці до 180°С. Бісквіт з олією готовий, дайте йому повністю охолонути, перш ніж використовувати для подачі. Прикрасьте його на свій смак улюбленими фруктами та збитими вершками, якщо хочете.

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