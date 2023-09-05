Смачно, як у дитинстві: простий рецепт кабачкової ікри

Кабачкова ікра, приготована за цим рецептом, виходить дуже ніжною і смачною.

Якщо ви любите кабачкову ікру, то не варто купувати її в магазині. Просто приготуйте її самостійно. Тим паче, що для цього рецепта знадобляться найпростіші продукти. Фокус розповість, як приготувати ту саму кабачкову ікру, яку так смачно їсти разом зі свіжим білим хлібом.

Кабачкова ікра

Інгредієнти:

кабачки — 2 кг;

морква — 700 г;

цибуля — 600 гр;

олія рослинна без запаху — 50 мл;

томатна паста — 2 ст. л.;

цукор — 2 ч. л.;

сіль — 1 ст.л. з невеликою гіркою;

лавровий лист — 1-2 шт;

оцет 9% — 1 ст.л.

Видаляємо плодоніжки й очищаємо від шкірки, за необхідності видаляємо насіння, якщо воно вже занадто велике. Потім нарізаємо кабачки, як вам зручно.

Перекладаємо кабачки в миску, солимо, добре перемішуємо і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб кабачки віддали зайву рідину й ікру не довелося довго уварювати.

Моркву нарізаємо соломкою, ріпчасту цибулю півкільцями. Як різати всі інгредієнти — не має значення, бо все одно потім ви все будете подрібнювати занурювальним блендером.

У каструлю з товстим дном вливаємо 50 мл рослинної олії, викладаємо моркву і пасеруємо її 2-3 хвилини на середньому вогні, потім викладаємо цибулю і томимо овочі разом на середньому вогні, періодично помішуючи, поки цибуля не стане прозорою.

Потім викладаємо кабачки, обсушивши паперовим рушником від зайвої рідини.

Усі овочі добре перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні до готовності овочів

Через пів години солимо і додаємо цукор. Потім додаємо томатну пасту і лавровий лист, усе добре перемішуємо і тушкуємо ще 2-3 хвилини. Після знімаємо каструлю з плити і пробиваємо овочі занурювальним блендером в однорідне пюре. Листочок попередньо прибираємо.

Потім вливаємо оцет і все добре перемішуємо.

Повертаємо каструлю на плиту і даємо прокипіти на середньому вогні ще 15 хвилин періодично помішуючи.

І якщо хочете заготовити ікру про запас, то розливаємо її в підготовлені чисті баночки до країв. Потім злегка трясемо баночки, щоб вийшло зайве повітря і закриваємо кришки. Залишаємо до повного охолодження і зберігаємо в прохолодному місці.

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