Особливий рецепт торта з темного шоколаду: без борошна та дріжджів

Так-так, ви не помилитеся. Існує рецепт шоколадного торта, в якому відсутні, здавалося б, ці незамінні інгредієнти.

Вершковий торт із темного шоколаду — один із найнезвичайніших десертів. Результат, як обіцяє відомий кондитер з Італії Валентина Боччіа, виходить дивовижним: м'яким і з чарівним шоколадним ароматом. Причому, все це досягається без застосування борошна і дріжджів. Фокус докладно розповість, як приготувати цей незвичайний торт.

Вершковий торт із темного шоколаду

Інгредієнти (для форми на 22 см):

250 г темного шоколаду хорошої якості;

4 середніх яйця;

140 г цукрової пудри (Якщо любите трохи більше, збільште до 160-180 г або навпаки зменште);

100 г вершкового масла;

1 велика ложка картопляного крохмалю;

кілька крапель ароматизатора на смак, ванілі, лікеру на ваш вибір (не перестарайтеся).

Для початку приготування розігрійте духовку до 180 градусів. Розтопіть темний шоколад разом із маслом у пароварці або в мікрохвильовій печі. Збийте яєчні жовтки з цукром до отримання прозорої суміші, що збільшилася втричі. Додайте теплий темний шоколад, а потім акуратно перемішайте просіяний крохмаль і ароматизатор.

Збийте яєчні білки в окремій мисці за допомогою вінчика і чистого посуду. Додайте ложку яєчних білків, щоб трохи розбавити суміш, а потім додайте решту, обережно перемішуючи знизу вгору. Вилийте суміш у роз'ємну форму діаметром 22-24 см, застелену пергаментним папером. Якщо ви використовуєте форму діаметром 24 см, вона вийде меншою, але не менш гарною.

Випікати в попередньо розігрітій статичній духовці за температури 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Не перетримайте торт занадто довго, інакше у вас не буде м'якої серединки. Дайте торту охолонути і відпочити, посипте цукровою пудрою (або цукром) і прикрасьте за бажанням шматочками крему.

Цей пиріг дуже ніжний, тому якщо утворяться тріщини, не біда, це суттєва особливість, зумовлена саме його м'якістю та відсутністю борошна. Щойно вийнятий з духовки, він має вигляд пирога, але наступного дня торт ідеальний, і його ще легше розрізати, оскільки він все одно збереже вершкову серцевину.

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