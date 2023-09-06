Усього 9 хвилин і можна ставити в духовку: неймовірно швидкий рецепт десерту

Якщо ви все зробите правильно, то на сніданок отримаєте ідеальний пиріг, який можна подавати з варенням і з чим завгодно.

На приготування заготовок до цього торта дійсно йде всього 9 хвилин: ні хвилиною більше, ні хвилиною менше, обіцяють кондитери сайту Cucchiaio. Фокус пропонує вам рецепт простого і, що важливо, швидкого десерту на сніданок: приготувавши його один раз, ви назавжди збережете його серед своїх улюблених рецептів. Торт із невеликою кількістю вершкового масла відмінно збережеться протягом 4 днів у холодильнику.

Десерт "Дев'ять хвилин" належить до категорії домашніх тортів або пирогів у сільському стилі. Цей рецепт підійде і тим, хто не любить надто солодку випічку, консистенція у неї досить суха, але приємна.

Десерт "Дев'ять хвилин"

Інгредієнти:

240 г борошна;

150 г цукрового піску;

50 г вершкового масла;

1 пакетик розпушувача;

1 стручок ванілі;

2 яйця;

180 г незбираного молока;

цукрова пудра.

Щоб приготувати цей десерт, просійте борошно з розпушувачем і додайте цукор. Розріжте стручок ванілі, видаліть насіння ножем для очищення овочів і додайте його в молоко; перемішайте. Потім збийте яйця і додайте молоко з ваніллю.

У каструлі розтопіть вершкове масло, намагаючись не підвищувати температуру. Дайте йому охолонути, потім додайте його в молочно-яєчну суміш. Тепер змішайте отриману таким чином суміш із борошном і цукром, звертаючи увагу на грудочки, але не перестарайтеся.

Змастіть маслом форму діаметром 22 см: дно та краї можна додатково посипати борошном, щоб тісто не прилипло під час приготування. Вилийте тісто, доводячи його до однорідної товщини. Випікати пиріг потрібно у вже розігрітій духовці за температури 170° градусів 40 хвилин. Дістаньте десерт "Дев'ять хвилин" із духовки щонайменше за годину до того, як розрізати його на частини. Посипте цукровою пудрою і подавайте.

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