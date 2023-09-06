Смачні овочі в оригінальному маринаді: рецепт асорті на зиму

В Італії таке асорті називають la giardiniera і закривають його на зиму з пікантним маринадом.

Зараз саме час запасатися смачними закусками на зиму. І овочеве асорті — це саме те, що треба. Його можна використовувати як основу для салату, подавати до гарнірів, або їсти просто так. Рецептом поділилися на сайті Misya.

Після приготування не забудьте розкласти його по добре простерилізованих герметичних скляних банках. Овочі для асорті можуть бути найрізноманітнішими. Головне відокремити ті, що готуються швидко, від тих, приготування яких займе більше часу.

Овочеве асорті

Інгредієнти:

2 моркви;

2 цибулини;

1 болгарський перець;

250 г зеленої квасолі;

1 цвітна капуста;

1 стебло селери;

500 мл оцту;

250 мл білого вина;

250 мл води;

50 г цукру;

20 г солі.

Очистіть, помийте та наріжте овочі. Цвітну капусту розберіть на суцвіття. Нарізайте так, щоб вам потім було зручно їсти. Морквину — кругляшами, перець — зручними скибочками, або квадратиками.

Покладіть капусту і моркву в одну миску, а зелену квасолю, селеру, цибулю і перець — в іншу.

У велику каструлю налийте воду, оцет, вино, цукор, сіль, перець і доведіть до кипіння.

Покладіть туди капусту та моркву і варіть 5 хвилин.

Потім додайте решту овочів, перемішайте і готуйте ще 5 хвилин.

Перекладіть мариновані овочі в стерилізовані скляні банки. Залийте маринадом і щільно закрийте кришками. Ваше овочеве асорті готове, зберігайте його в темному прохолодному місці. Якщо любите мариновані овочі, спробуйте приготувати смачні мариновані баклажани.