Горіховий пиріг — базовий рецепт, який сподобається всім

Приготування цього чудового пирога займе трохи більше ніж годину часу і ще одну годину, щоб він настоявся. Але повірте, результати будуть приголомшливими.

Горіховий пиріг — це десерт, якого ніколи не буває багато. Є безліч рецептів цього смачного десерту, але кондитери сайту Misya, стверджують, що цей — найкращий. Це досить простий рецепт, але це не робить пиріг менш смачним. Тож Фокус наполегливо рекомендує скористатися нашою порадою і приготувати цей пиріг.

Пиріг із горіхів

Інгредієнти на форму 20 см:

130 г уже очищених волоських горіхів;

80 г борошна;

100 г вершкового масла;

100 г цукру;

2 чайні ложки розпушувача;

2 яйця;

1 чайна ложка ванільної есенції.

Спочатку дрібно рубаємо волоські горіхи разом із взятим із загальної кількості 30 г цукру. У мисці змішайте масло з цукром, що залишився(70 г) до отримання кремоподібної консистенції, потім додайте по одному ваніль і яйця, а потім ще й волоські горіхи.

Наприкінці додайте просіяне борошно і розпушувач і перемішайте до отримання однорідної суміші. Вилити у форму, змащену олією і посипану борошном, і запікати близько 40-45 хвилин у розігрітій конвекційній духовці до 180°C.

Горіховий пиріг готовий: дайте йому охолонути, прикрасьте великою кількістю цукрової пудри та подавайте.

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