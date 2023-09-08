Шоколадні оладки — найкращий п'ятничний сніданок для ледачих
Звісно, ви, напевно, вмієте випікати оладки, проте цей рецепт оладок із шоколадом просто чудовий. Їх дуже легко приготувати до п'ятничного сніданку, навіть якщо це робити ліньки.
Шоколадні оладки смачні й на сніданок, і як перекус, тим паче сьогодні п'ятниця і хочеться під кінець тижня не обтяжувати себе готуванням просто зранку. Млинцеве тісто взагалі всім подобається, не кажучи вже про тісто з какао, вкрите чудовим розтопленим шоколадом, який рясно стікає всією поверхнею... обов'язково спробуйте! Цей рецепт ми підгледіли у кулінарів з Misya.
Шоколадні оладки
Інгредієнти на 4 порції:
- 1 яйце;
- 125 мл молока;
- 30 мл олії насіння;
- 80 г борошна;
- 20 г гіркого какао;
- 30 г цукру;
- 4 г розпушувача;
- розтоплений шоколад.
У великій мисці збийте яйце з молоком і маслом. Потім додайте борошно, какао, цукор, розпушувач і перемішайте. Дайте тісту постояти 10 хвилин.
Налийте у форму трохи олії та промокніть папером, що вбирає. Нагрійте й обсмажте тісто з обох боків по одному ополонику приблизно по 1 хвилині. Як викладіть приготовані млинці один на одного в сервірувальній страві. Додайте трохи розтопленого шоколаду і смородини на шоколадні млинці та подавайте.
А до цих оладок чудово підійде яблучне варення з корицею та імбиром. Це варення ідеально підходить для тостів, а також для начинки пирогів і пиріжків.