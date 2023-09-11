Дуже смачний десерт до чаю: рецепт пишного яблучного пирога
Настає сезон яблук і час готувати смачні пироги, аромат яких одразу повертає в дитинство.
Яблучний пиріг — десерт, який викликає спогади дитинства і поширює оселею смачні аромати. Це нестаріюча класика домашньої випічки.
М'якість яблук, тонкий аромат лимона і збалансована солодкість тіста зливаються воєдино, утворюючи м'який і смачний десерт. Рецептом поділилися на кулінарному сайті Ho voglia di dolce.
Яблучний пиріг ідеально підходить для сніданку, перекусу або солодкого завершення трапези. Це простий у приготуванні десерт, здатний підкорити всіх, від малого до великого. Його зручно готувати, тому що всі інгредієнти відміряються склянкою ємністю 125 мл. Використовуйте форму діаметром 24 см.
Яблучний пиріг
Інгредієнти
- 2 з половиною склянки борошна до країв;
- 1 склянка цукрового піску;
- 4 середніх яйця;
- 1 склянка молока;
- 1 склянка соняшникової олії;
- 16 г розпушувача;
- 4 середніх яблука з них 3 для тіста і 1 для прикраси;
- пів чайної ложки солі.
Для ароматизації:
- Кориця, або цедра апельсина, або лимона. Ваніль та імбир.
У мисці збийте яйця з цукром, поки маса не збільшиться вдвічі.
Додайте олію та молоко і гарненько перемішайте. Додайте борошно і дріжджі. Знову перемішайте, після додайте сіль. Також додайте ароматизатор на свій смак. Добре підійде будь-який з ароматів: кориця, яблука, цедра, імбир, або ваніль.
Яблука очистіть, виріжте серцевинки та наріжте кубиками. Додайте в тісто і перемішайте від низу до верху.
Вилийте тісто з яблуками в змащену олією форму. Зверху прикрасьте нарізаними тонкими скибочками яблука для прикраси.
Готуйте в заздалегідь розігрітій духовці за температури 180 градусів приблизно 1 годину.
Протестуйте зубочисткою, якщо вона повністю суха виходить із тіста, то пиріг готовий, інакше продовжуйте його пекти ще 5-10 хвилин.
Вийміть із духовки і дайте охолонути.
Його можна подавати теплим із кулькою морозива або дати йому повністю відпочити, і він стане ще м'якшим.
Також ви можете приготувати смачний горіховий пиріг.