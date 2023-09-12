Консервований розсольник на зиму: як приготувати неймовірно смачну заправку

Баночки об'ємом 0,7 мл вистачить на каструлю розсольнику 2,5-3,5 літра.

Борщова заправка — одна з найпопулярніших заправок на зиму, оскільки дає змогу одним махом розв'язати питання в приготуванні дуже смачного борщу і заощадити час біля плити. Достатньо півлітра цієї овочевої маси, щоб борщ вийшов яскравим, апетитним і дуже ароматним. Однак мало хто знає, що є ще одна дуже смачна заготівля на зиму, яка в такий самий спосіб допоможе прискорити час приготування розсольнику. Пропонуємо вам приготувати на зиму консервований розсольник, який згодом точно стане одним із ваших найулюбленіших і найпрактичніших запасів. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "Домашня консервація".

Консервований розсольник

Інгредієнти:

огірок свіжий – 3 кг;

цибуля ріпчаста – 1 кг;

морква – 1 кг;

томатна паста – 0,6 л;

цукор (можна зменшити – 180-200г) – 250 г;

олія рослинна – 250 мл;

сіль – 4 ст. л;

оцет столовий (9%) – 100 г;

крупа перлова – 500 г.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити. Цибулю почистити, порізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Перловку відварити майже до готовності (можна використовувати замість перловки рис). Огірки натерти на великій тертці або порізати кубиками, за бажанням.

У каструлі або спеціальному тазі для консервації змішати моркву, цибулю, огірки. Окремо змішати сіль, олію, томатну пасту, цукор і цією сумішшю заправити овочі. Поставити все на плиту і варити 40 хвилин, періодично помішуючи. Потім туди ж додати варену перловку або рис і проварити ще п'ять хвилин. Додати оцет, вимкнути.

Гарячий розсольник розкласти в стерилізовані банки і закатати, після чого укутати, залишивши до повного охолодження.

Банки об'ємом 0,7 мл цілком вистачить на каструлю розсольнику в 2,5-3,5 літра.

Раніше Фокус писав, як приготувати пряний морквяний салат на зиму .