Смачна страва з овочів: простий рецепт запіканки з кабачків і цвітної капусти
Це дуже проста і смачна сезонна страва, яку неймовірно просто приготувати.
Запіканка, або флан, з кабачків і цвітної капусти, це смачна страва, яка готується із сезонних овочів. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.
Запіканка з кабачків і цвітної капусти
Інгредієнти
- кабачки 500 г;
- цвітна капуста 400 г;
- невелика цибулина;
- свіжі рідкі вершки 6 столових ложок;
- базилік 1 пучок;
- вершкове масло 60 г;
- оливкова олія 3 столові ложки;
- мускатний горіх 1 щіпка;
- 2 яйця;
- сіль, перець.
Вимийте кабачки, очистіть їх і наріжте кружальцями. Дрібно наріжте цибулю й обсмажте її в олії на повільному вогні. Додайте кабачки, готуйте в закритому посуді на помірному вогні близько 15 хвилин, періодично помішуючи.
Ретельно вимийте суцвіття цвітної капусти і швидко припустіть їх в окропі хвилин десять, потім дістаньте і подрібніть блендером. Змішайте з вершками, сирими яйцями, посоліть і поперчіть, додайте мускатний горіх.
Після викладайте шарами кабачки та заливайте зверху сумішшю з цвітною капустою і додавайте листочки базиліку. Закінчіть шаром кабачків. Можете присипати зверху тертим сиром.
Готуйте запіканку в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно 40-50 хвилин, накривши форму алюмінієвою фольгою.
Подавайте запіканку гарячою, або теплою.
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