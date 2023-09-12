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Смачна страва з овочів: простий рецепт запіканки з кабачків і цвітної капусти

Дар'я Бережна
Фото: Скриншот | Запіканка з кабачків і цвітної капусти

Це дуже проста і смачна сезонна страва, яку неймовірно просто приготувати.

Запіканка, або флан, з кабачків і цвітної капусти, це смачна страва, яка готується із сезонних овочів. Рецептом поділилися на сайті Buonissimo.

Запіканка з кабачків і цвітної капусти

Інгредієнти

  • кабачки 500 г;
  • цвітна капуста 400 г;
  • невелика цибулина;
  • свіжі рідкі вершки 6 столових ложок;
  • базилік 1 пучок;
  • вершкове масло 60 г;
  • оливкова олія 3 столові ложки;
  • мускатний горіх 1 щіпка;
  • 2 яйця;
  • сіль, перець.

Вимийте кабачки, очистіть їх і наріжте кружальцями. Дрібно наріжте цибулю й обсмажте її в олії на повільному вогні. Додайте кабачки, готуйте в закритому посуді на помірному вогні близько 15 хвилин, періодично помішуючи.

Ретельно вимийте суцвіття цвітної капусти і швидко припустіть їх в окропі хвилин десять, потім дістаньте і подрібніть блендером. Змішайте з вершками, сирими яйцями, посоліть і поперчіть, додайте мускатний горіх.

Після викладайте шарами кабачки та заливайте зверху сумішшю з цвітною капустою і додавайте листочки базиліку. Закінчіть шаром кабачків. Можете присипати зверху тертим сиром.

Готуйте запіканку в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно 40-50 хвилин, накривши форму алюмінієвою фольгою.

Подавайте запіканку гарячою, або теплою.

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