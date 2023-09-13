Смачна та оригінальна страва: рецепт курячої грудки в молоці
Молочна курка — ніжна та соковита страва.
Курка в молоці — страва, яка ідеально доповнить гарнір на кшталт картопляного пюре чи рису.
Поєднання смаків створює симфонію збалансованих смаків, збагачену приправами й ароматами, що надають страві глибини. Рецептом поділилися на сайті Salsatilla.
Курка в молоці
Інгредієнти:
- 600 г курячої грудки;
- 180 мл молока;
- борошно;
- 2 зубчики часнику;
- свіжий розмарин;
- свіжа петрушка;
- рослинна олія;
- сіль, чорний перець.
Наріжте курячу грудку невеликими шматочками, потім дрібно наріжте зубчики часнику, свіжий розмарин і свіжу петрушку.
Потім насипте в миску трохи борошна, приправте його сіллю і чорним перцем за смаком, потім обваляйте курячі нагетси в приправленому прянощами борошні, переконавшись, що вони добре покриті з усіх боків, потім обережно струсіть шматочки курки, щоб видалити надлишки борошна.
Тим часом у великій сковорідці нагрійте велику кількість рослинної олії. Додайте нарізані зубчики часнику та свіжий розмарин і злегка обсмажте, щоб вони віддали аромат.
Потім помістіть на сковорідку шматочки курки й обсмажуйте їх до золотистого кольору з усіх боків, переконавшись, що вони повністю готові всередині (це займе близько 8-10 хвилин).
Коли курка добре просмажиться, зменшіть вогонь до середнього-слабкого, потім влийте в каструлю молоко і продовжуйте готувати на середньо-слабкому вогні приблизно 10-15 хвилин, поки соус не загусне, а курка не стане м'якою і соковитою.
Час від часу помішуйте, щоб молоко не пригоріло до сковорідки, потім спробуйте соус і за потреби додайте сіль і перець.
Потім посипте молочну курку свіжою нарізаною петрушкою, щоб надати їй свіжості й аромату.
Нарешті, зніміть каструлю з вогню і дайте їй постояти кілька хвилин, перш ніж подавати страву до столу.
Якщо любите курку, спробуйте приготувати смачні гострі крильця.