Смачно та пікантно: рецепт маринованої зеленої стручкової квасолі
Стручкова, або спаржева квасоля — це універсальний овоч, який дуже просто готувати. Але крім рагу, її можна також заготовити на зиму, урізноманітнивши звичайне меню з маринованих огірків і помідорів.
Цю овочеву консервацію дуже просто приготувати, головне, дотримуватися рецептури. Способом приготування поділилися на сайті Buonissimo.
Маринована стручкова квасоля
Інгредієнти:
- квасоля спаржева — 1 кг;
- мускатний горіх за смаком;
- оцет — 1 л;
- цукор — 85 г;
- шість суцвіть гвоздики;
- сіль за смаком.
Очистіть свіжу стручкову (спаржеву) квасолю, обрізавши кінчики і видаливши волокна, якщо потрібно. Потім ретельно промийте її під холодною проточною водою.
Прокип'ятіть білий винний оцет із цукром, гвоздикою і тертим мускатним горіхом у великій каструлі на середньому вогні протягом 5 хвилин. Часто помішуйте, вимкніть вогонь і дайте маринаду охолонути.
Тим часом відваріть стручкову квасолю в злегка підсоленій киплячій воді, злегка, не переваріть, вона має бути напівготовою, не розвалюватися і тримати форму. Дістаньте її з каструлі та залиште сушитися на рушнику приблизно на 1 годину.
Після висихання розкладіть квасолю по банках, розташувавши стручки вертикально, залийте вже вистиглим маринадом, доки стручки повністю не покриє маринад, герметично закрийте та зберігайте в прохолодному місці протягом 15 днів, перш ніж вживати в їжу.
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