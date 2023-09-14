Огірки "Блаженство": як приготувати смачну заготовку на зиму
За бажання в банки з огірками можна додати цибулю і зелень.
Незважаючи на те, що за вікном уже осінь, сезон заготівель триває, і ще не пізно зібрати останній урожай із грядок і заховати його під кришечку, щоб узимку насолоджуватися смаколиками з банки. Пропонуємо вам приготувати огірки "Блаженство" за рецептом із блогу "Домашня консервація", які взимку будуть буквально летіти зі столу, настільки смачними вони виходять.
Огірки "Блаженство"
Інгредієнти:
- невеликі огірки — 4 кг;
- цибуля (за бажанням) — 3-4 шт;
- кріп, петрушка (за бажанням) — по 0,5 пучка;
- цукор — 0,5 склянки;
- 6% оцет — 1 склянка;
- рослинна олія — 1 склянка;
- запашний мелений перець — 1 ч. л;
- тертий часник — 2 ст. л;
- суха гірчиця — 2 ст. л;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Огірки вимити, розрізати вздовж на вісім частин. Змішати оцет, олію, спеції. Покласти огірки в миску і залити маринадом. Дати настоятися години дві-три. У підготовлені простерилізовані банки укласти огірки, дрібно нарізану зелень, цибулю, залити маринадом і стерилізувати літрові банки 15 хвилин після закипання. Закатати їх кришками й укутати.
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