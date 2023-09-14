Помідори чері на зиму без стерилізації: покроковий рецепт

Помідори чері, приготовані таким способом, добре тримають форму і не тріскаються, якщо вибрати пружні плоди.

Помідори чері користуються великою популярністю в овочевих салатах, куди їх додають свіжими. Однак не менш смачні вони й у консервованому вигляді. Багато господинь бояться закривати їх через тонку шкірку, але існує чимало перевірених рецептів, що допоможуть приготувати справді смачні помідорчики. Одним із таких поділилися на сайті "Рецепти заготовок".

Помідори чері, мариновані без стерилізації

Інгредієнти на 5 півлітрових банок:

помідори чері — 1,5 кг;

вода — 2 літри.

Для маринаду на літр води:

крупна сіль — 4 ч. л;

цукор — 2 ст. л;

оцет (6%) — 1 ч. л. на баночку (об'ємом 0,5 літра).

Спеції на 1 баночку:

хрін — 1/4 листка або 2 см. кореня;

кріп — 1 парасолька;

лавровий лист — 1 шт;

чорний перець — 2-3 горошини;

смородина — 1-2 листочки;

часник — 1 зубчик.

Спосіб приготування:

У чисті стерилізовані баночки покласти по парасольці кропу, порізаний часник, листя, перець горошком. Потім заповнити банки помідорами по плечики.

Далі необхідно приготувати розсіл: закип'ятити воду, додати сіль, цукор, перемішати.

Наступний етап — потрійна заливка. Спочатку залити помідори окропом на 15 хвилин, після чого злити його назад у каструлю і знову закип'ятити. Другий раз банки залити окропом на 10 хвилин. Якщо води виходить менше, долити окропу.

Потім воду знову злити в каструлю, довести до кипіння. Втретє залити банки, потім у кожну додати оцет і закатати кришками. Нехай чері в банках з оцтом поступово охолонуть у перевернутому і закутаному вигляді. Зберігати в темному і прохолодному місці.

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