Бісквіт на воді: рецепт приголомшливої випічки без яєць, масла та молока

Легкий і ніжний, він ідеально підходить для сніданку, або як основа для торта.

Спробуйте уявити собі бісквіт, але без яєць, без масла та навіть без молока. Попри відсутність усіх цих інгредієнтів бісквіт виходить легким і м'яким. Він підходить для перекусу до кави та може стати чудовою основою для торта.

До того ж цей бісквіт надзвичайно простий у приготуванні й доступний тим, хто ще тільки опановує випічку та пробує себе в кулінарії. Достатньо зовсім невеликої кількості інгредієнтів, тому він ідеальний, якщо друзі приходять на вечерю, а ви не встигли сходити на закупи: лише за кілька хвилин ви приготуєте надзвичайно ароматний бісквіт, який здивує навіть найскептичніше налаштованих гостей. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.

Бісквіт на воді

Інгредієнти:

вода кімнатної температури 330 г;

борошно 300 г;

цукор 200 г;

розпушувач для тортів 16 г;

соняшникова олія 90 г;

стручок ванілі.

Щоб приготувати бісквіт на воді, просійте борошно разом із дріжджами в миску та відкладіть на хвилинку. В іншу миску насипте цукор і додайте воду кімнатної температури, добре перемішайте цукор із водою вінчиком, щоб цукор розчинився.

Ножем розріжте стручок ванілі вздовж і зберіть насіння, додайте його до солодкої води. На цьому етапі також влийте рослинну олію і перемішайте.

Тепер візьміть просіяні сухі інгредієнти та додайте їх по одній ложці в емульсію з води, цукру та олії, добре і безперервно помішуючи, щоб не було грудочок. Після додавання всього борошна у вас вийде м'яке, гладке тісто без грудочок.

Візьміть форму діаметром 24 см і застеліть її папером для випічки. Або, якщо хочете, ви можете просто змастити її олією і посипте невеликою кількістю рослинної олії та ложкою борошна. Коли форма буде готова, вилийте в неї тісто.

За необхідності використовуйте лопаточку, щоб рівномірно розподілити суміш. Випікайте бісквіт у розігрітій духовці за температури 180° протягом 50 хвилин.

Якщо в процесі приготування ви відчуєте, що бісквіт занадто сильно підрум'янився, після перших 30 хвилин приготування накрийте пиріг аркушем фольги і продовжуйте готувати. Перш ніж вийняти його з духовки, перевірте зубочисткою: якщо вона виходить чистою і сухою, значить, бісквіт приготований правильно.

Дістаньте його з духовки і дайте йому охолонути. Нарешті, перекладіть його на тарілку і прикрасьте бісквіт цукровою пудрою

Ви можете зробити багато різних варіантів цього бісквіта: з какао, кавою, лимоном та імбиром.

Також ви можете приготувати смачний апельсиновий бісквіт.