Маринований перець: рецепт дуже смачної закуски

Це простий рецепт заготовки на зиму, яку будь-хто може приготувати.

Маринований перець — це швидка і проста заготівля на зиму, яка допоможе зберегти смак літа. Ви можете вживати його як гарнір до другої страви, як закуску разом із грінками, м'ясним асорті та свіжими сирами або використовувати його для прикрашання салатів, фокачі та омлету.

Цю страву просто приготувати, головне вибрати свіжий і м'ясистий перець. Якщо часник вам не подобається, ви можете взяти замість нього будь-які улюблені спеції та трави, наприклад лавровий лист, м'яту, петрушку і перець горошком. Рецептом поділилися на сайті Cookist.

Маринований перець

Інгредієнти:

червоний і жовтий перець — 3 кг;

білий винний оцет — 1 л;

базилік — 1 пучок;

часник — 5 зубків;

оливкова олія, сіль.

Спочатку добре вимийте та обсушіть перець. Розрізаємо перець спочатку навпіл, а потім великими скибочками. Видаліть насіння і внутрішні білі перемички.

Доведіть воду до кипіння в каструлі, додайте жменю солі, а потім перець. Дайте йому проваритися 2-3 хвилини.

Добре злийте воду і дайте перцю висохнути на чистих рушниках. Скибочки мають повністю висохнути, на це може піти 2-3 години.

Коли перці повністю висохнуть, перекладіть їх у банки, накладаючи один на інший. Додайте подрібнений базилік і зубчики часнику, нарізані шматочками. Нарешті, влийте оцет так, щоб перець був повністю покритий. І наприкінці додайте трохи олії.

Щільно закрийте банки та зберігайте їх протягом місяця в сухому, захищеному від світла місці. Насолоджуйтеся смаком.

Маринований перець можна зберігати в сухому прохолодному місці близько 8 місяців.

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