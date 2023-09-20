Консервовані зелені помідори з часником: як приготувати на зиму

Помідори можна консервувати як стиглими, так і зеленими.

Зелені помідори, які не встигли дозріти, можуть перетворитися на дуже смачну закуску. Вони твердіші, ніж стиглі, прекрасно вбирають аромати маринаду й після кількох місяців у темному та сухому місці перетворюються на чудові ласощі. Фокус розповість, як їх приготувати.

Увесь секрет у маринаді, саме за його об'ємом і розраховуємо пропорції інгредієнтів. На шість літрів рідини треба взяти 1 склянку оцту, 2 склянки цукру й 1 склянку солі. Цей обсяг маринаду витрачається в середньому на 6 кг зелених помідорів.

Консервовані зелені помідори

Інгредієнти:

зелені помідори — 6 кг;

морква — 1 шт.;

ріпчаста цибуля — 1 шт.;

корінь селери — 1 шт.;

часник — 3-4 головки;

вода — 6 л;

оцет — 1 склянка;

сіль — 1 склянка;

цукор — 2 склянки;

петрушка, гвоздика, лавровий лист, перець чорний горошок і перець духмяний — до смаку.

Приступаючи до консервування, готуємо банки та кришки: ретельно миємо та стерилізуємо окропом.

У банки укладаємо приправи: горошки перцю, гвоздику, лавровий лист, кільця сирої моркви та цибулі, шматочки кореня селери.

Помідори ретельно миємо, робимо надрізи та всередину засовуємо по шматочку часнику, можна також додати кілька листочків петрушки.

Кип'ятимо воду й заливаємо нею помідори, даємо охолонути до комфортної для голої руки температури та зливаємо остиглу воду назад у каструлю.

Знову кип'ятимо, заливаємо вдруге в банки з помідорами та знову зливаємо воду. Тепер готуємо маринад — додаємо цукор, сіль, кип'ятимо та в окріп вливаємо оцет.

Розливаємо вже маринад у банки з помідорами та закатуємо кришки. Зберігати зелені помідори треба в темному й сухому місці.

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