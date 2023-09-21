Баклажани зі смаком грибів: рецепт популярної заготовки на зиму

Для приготування такого салату можна брати пошкоджені або перерослі плоди. Це ніяк не вплине на смак готової страви.

Баклажани зі смаком грибів — одна з найпопулярніших заготовок на зиму. Ці овочі мають консистенцію, яка схожа на білі гриби, а при додаванні певних інгредієнтів і смак виходить майже аналогічний. Як їх приготувати, розповіли в блозі "Рецепти заготовок". Для такого салату можна брати пошкоджені або перерослі плоди. На смак це не впливає: закуска виходить не гірка, зі своєрідним "південним" післясмаком.

Баклажани зі смаком грибів

Інгредієнти:

стиглі баклажани без великого насіння – 2 кг;

рослинна олія – 250 мл (1 склянка);

болгарський солодкий перець – 3-4 штуки;

часник свіжий – 180 грам;

зелень петрушки, кропу – за смаком;

гіркий перець – стручок.

Для маринаду:

вода – 1 літр;

сіль – 2 ст. л. з гіркою;

оцет 9% – 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани перебрати, вимити під проточною водою, зрізати плодоніжки. Очистити їх від шкірки і нарізати кубиками приблизно 1х1 см, викласти шматочки баклажанів у глибокий посуд і налити підсолену воду. Баклажани будуть спливати, тому зверху можна злегка притиснути їх тарілкою і залишити у воді на півгодини, щоб зайва гіркота з плодів пішла.

Далі шматочки баклажанів віджати від зайвої вологи, викласти на сковорідку з розігрітою олією, обсмажити на слабкому вогні протягом 10-15 хвилин за постійного помішування. Остудити до кімнатної температури.

У гіркого перцю видалити плодоніжки, нарізати стручок дуже тонкими кружечками. Сюди ж додати порубані кріп і петрушку. Свіжий часник нарізати тонкими часточками. Солодкий болгарський перець очистити від плодоніжки та насіння, нарізати соломкою або півкільцями.

Усе перемішати, викласти в емальовану ємність шарами: суміш овочів — обсмажені баклажани — суміш овочів — обсмажені баклажани. Залити закуску підготовленим холодним маринадом, щоб розчин повністю закрив баклажани. Покласти всередину каструлі дерев'яний кружок і придавити вантажем на 12 годин.

Злити маринад в інший посуд. Вміст каструлі перемішати. Після цього суміш розкласти в півлітрові банки, залити зверху маринадом. Стерилізувати їх у глибокій каструлі не менше чотирьох хвилин.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани по-грузинськи і салат із баклажанів.