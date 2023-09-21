Баклажани в томаті на зиму: простий рецепт заготівлі про запас

Помідори для цього салату можна взяти злегка перезрілі, щоб отримати більше соку.

Продовжуючи тему заготівлі баклажанів на зиму, не можемо пройти повз рецепт баклажанів у томаті, яким поділилися автори блогу "Рецепти заготовок". Пікантна та гостра страва з перцем і часником урізноманітнить зимовий стіл, ставши яскравою добавкою до гарнірів або м'ясних страв. Баклажани можна нарізати шматочками будь-якої величини і форми, а решту інгредієнтів перемелюють через м'ясорубку або в блендері.

Баклажани в томаті

Інгредієнти:

баклажани – 2 кг;

солодкий перець – 2 шт;

помідори – 1,5 кг;

стручок гострого перцю;

часник – 0,5 головки;

цукор – 2/3 склянки;

сіль – 1 ст. л. з гіркою;

оцет 9% – 100 мл;

рослинна олія – 100 мл.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити. Баклажани для консервування нарізати, Овочі попередньо можна очистити від шкірки, за бажанням. Помідори можна брати трохи перестиглі. Перекрутити їх на млинку для м'яса в пюре разом із солодким перцем і гострим часником. Кількість помідорів можна самостійно збільшити або зменшити, залежно від бажаної густоти. У такому разі кількість спецій збільшується.

У томатне пюре додати олію, цукор, сіль, оцет. Усе перемішати разом із баклажанами, поставити на вогонь, проварити після закипання приблизно 15-20 хвилин, часто помішуючи, щоб не пригоріло.

Готовий салат розкласти в гарячі стерилізовані банки і закатати кришками. Укутати банки з баклажанами на добу, щоб вони вистигли, а потім винести в льох або в підвал.

Раніше Фокус писав, як приготувати баклажани зі смаком грибів.