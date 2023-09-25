Салат із яєць і цибулі: рецепт простого, швидкого та корисного перекусу

Замість майонезу для заправки салату можна використовувати грецький йогурт.

Простий і легкий салат із яйцем і цибулею — чудовий варіант перекусу в напружений робочий день. Його приготування не займе багато часу, а страва дасть змогу втамувати голод. До того ж інгредієнти, які входять до його складу, не "перевантажать" шлунок, що особливо важливо для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Як зробити такий салат, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Простий салат із яйцями та зеленою цибулею

Інгредієнти:

яйця — 4-5 шт;

зелена цибуля — половина пучка;

майонез — 100 г. Можна замінити йогуртом;

сіль і перець — за смаком.

Спосіб приготування.

Курячі яйця відварити круто, остудити, заливши холодною водою, почистити від шкаралупи, а потім нарізати невеликими кубиками.

Зелену цибулю сполоснути, просушити і дрібно порубати. Змішати цибулю і яйця в салатниці, додати майонез і сіль, усе перемішати.

Такий салат можна вживати як окрему страву або як добавку до гарніру. У будь-якому вигляді він смачний.

Раніше Фокус писав, як приготувати яєчний паштет, а також ділився рецептом приготування теплого салату з куркою і грибами.