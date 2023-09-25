Салат із яєць і цибулі: рецепт простого, швидкого та корисного перекусу
Замість майонезу для заправки салату можна використовувати грецький йогурт.
Простий і легкий салат із яйцем і цибулею — чудовий варіант перекусу в напружений робочий день. Його приготування не займе багато часу, а страва дасть змогу втамувати голод. До того ж інгредієнти, які входять до його складу, не "перевантажать" шлунок, що особливо важливо для тих, хто стежить за своїм харчуванням. Як зробити такий салат, розповіли в блозі "Рецепти щодня".
Простий салат із яйцями та зеленою цибулею
Інгредієнти:
- яйця — 4-5 шт;
- зелена цибуля — половина пучка;
- майонез — 100 г. Можна замінити йогуртом;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування.
Курячі яйця відварити круто, остудити, заливши холодною водою, почистити від шкаралупи, а потім нарізати невеликими кубиками.
Зелену цибулю сполоснути, просушити і дрібно порубати. Змішати цибулю і яйця в салатниці, додати майонез і сіль, усе перемішати.
Такий салат можна вживати як окрему страву або як добавку до гарніру. У будь-якому вигляді він смачний.
Раніше Фокус писав, як приготувати яєчний паштет, а також ділився рецептом приготування теплого салату з куркою і грибами.