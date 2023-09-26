Оригінальна страва за простим рецептом: хрусткі картопляні кульки
Це смачна альтернатива смаженій картоплі, або картопляному пюре.
Якщо любите картоплю, то спробуйте приготувати ці смачні хрусткі картопляні кульки. Їх дуже легко приготувати, вони пахнуть м'ятою і перед ними дійсно неможливо встояти.
Подавайте їх свіжообсмаженими, дуже гарячими. Однак навіть у холодному вигляді ця страва прекрасна. Також їх можна запекти в духовці, якщо не хочете використовувати олію. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Картопляні кульки
Інгредієнти:
- 600 г картоплі;
- 1 яйце;
- 90 г панірувальних сухарів;
- 50 г тертого Парміджано Реджано;
- 2 гілочки м'яти;
- арахісова олія для смаження (або будь-яка рослинна);
- сіль, перець.
Щоб приготувати картопляні кульки, помийте велику картоплю і відваріть її в мундирі. Кладіть бульби в холодну підсолену воду. Готуйте їх, доки вони не стануть м'якими: це займе близько 40-45 хвилин залежно від розміру та сорту.
Злийте воду, дайте охолонути кілька хвилин, потім очистіть їх і розімніть товкачем для картоплі, зібравши отримане пюре в миску.
Додайте панірувальні сухарі, тертий пармезан, яйце і дрібно нарізану м'яту. Приправте сіллю та перцем і перемішайте все до отримання однорідної суміші. Дайте їй постояти мінімум 15 хвилин.
Взявши трохи пюре, злегка змоченими руками сформуйте кульки потрібного розміру і розкладіть їх по одній на деку. Обсмажте їх по кілька штук у каструлі з арахісовим маслом за температури 170 градусів і вийміть шумівкою.
Посоліть картопляні кульки, поки вони ще гарячі, і подавайте.
Якщо любите картоплю, також можете приготувати її в римському стилі: запечену в духовці з травами.