Пиріг "Курячий ледар": простий рецепт нескладної та смачної випічки

Пиріг повністю виправдовує свою назву, оскільки готується легко і без зайвого клопоту.

Варіацій пирогів із куркою існує чимало. Ця страва популярна завдяки тому, що швидко готується і добре втамовує голод. До того ж бездріжджове тісто та легке м'ясо не особливо загрожують вашій фігурі. Пропонуємо приготувати пиріг "Курячий ледар", який чудово смакує як окрема страва на вечерю або обід, так і гарний перекус між прийомами їжі. Рецептом пирога поділилися в блозі "Рецепти кожен день".

Пиріг "Курячий ледар"

Інгредієнти:

варене куряче філе – 300 г;

борошно – 50 г;

яйце – 2 шт;

молоко – 150 г;

сир твердий – 50 г;

розпушувач – 1/2 ч. л;

приправи (чорний перець, каррі, італійські трави) – за смаком;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварене в підсоленій воді куряче філе дрібно нарізати. Яйця збити із сіллю та молоком, всипати туди ж просіяне борошно й розпушувач, додати приправи. У результаті має вийти негусте тісто.

У тісто перекласти філе, натертий на тертці сир і все добре розмішати. Викласти масу у форму для випічки, змащену олією.

Випікати пиріг необхідно в духовці, попередньо розігрітій до 200 градусів, 35-40 хвилин до золотистої скоринки.

Раніше Фокус писав, як приготувати пікантний пиріг з помідорами.