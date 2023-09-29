Запечена грудинка: рецепт смачної м'ясної страви

Зазвичай цю страву готують на барбекю, однак і в духовці вийде дивовижно.

Запечена яловича грудинка — це дуже смачно. Готувати цю страву просто, але потрібно багато часу. Великий шматок м'яса, близько п'яти кг, довго маринується і довго запікається. У результаті виходить ніжна й ароматна страва, від якої неможливо відірватися.

Традиційно м'ясо таким чином готують у Техасі, використовуючи барбекю. Але якщо барбекю немає, то духовка теж згодиться. Вийде не дуже автентично, але все одно смачно. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Грудинка добре поєднується з чудовим, хрустким і смачним салатом із капусти. Але поєднання з печеною картоплею теж безпрограшне.

Запечена грудинка

Інгредієнти:

5 кг яловичої грудинки;

паприка;

часник;

сушені середземноморські трави;

гірчиця;

сіль;

перець;

оливкова олія.

Починайте готувати грудинку з видалення зайвого жиру. Повністю його не видаляйте, це збереже м'якоть ніжною та соковитою. Приправте та посипте м'ясо гірчицею, травами та сіллю. Додайте олію, сіль і перець. М'ясо потрібно ретельно масажувати, втираючи приправи. Залиште його маринуватися мінімум на 12 годин у холодильнику.

Коли час маринування мине, приступаємо до приготування. Майте на увазі, що нарізку доведеться готувати кілька годин, а потім вам доведеться загорнути її в алюміній, щоб продовжити приготування.

Візьміть деко і поставте біля його основи решітку, щоб м'ясо не торкалося дека безпосередньо, і всі соки, що виділилися під час приготування, осідали на дні. Термометр необхідний для перевірки внутрішньої температури м'яса і бажаного ступеня готовності.

Поставте м'ясо в духовку за температури 130 градусів на 40 хвилин, щоб утворилася скоринка. Грудинка має досягти температури 95 градусів усередині. Потім дістаньте м'ясо з духовки і, намагаючись не обпектися, сформуйте згорток з алюмінієвої фольги, добре обернувши м'ясо.

Знову поставте м'ясо в духовку на 2 години, температура грудинки має сягнути 92 градусів усередині. Коли вона буде готова, дайте їй постояти 30-40 хвилин у вимкненій духовці.

Після закінчення цього часу наріжте грудинку скибочками завтовшки 1 см. Нарешті, ми рекомендуємо процідити м'ясний сік, що осідає на дні каструлі, і подавати його як приправу до грудинки.

До такої грудинки чудово підійде вітамінний салат із капусти.