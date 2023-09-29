Справжній угорський гуляш: як приготувати смачну страву з м'яса з соусом

Під час приготування цієї страви, головне, не економити на приправах.

Гуляш — вишукана друга м'ясна страва, типова для угорської та центральноєвропейської кухні.

Вона готується з яловичини, цибулі та спецій. Іноді додають картоплю. Але краще картоплю подавати окремо, а гуляш готувати тільки з м'яса та приправ. Це ніжне рагу зі смачним соусом. За легендою, спочатку його готували пастухи, які переганяли стада, а потім воно вже поширилося і серед знаті. Секрет відмінного результату — повільне приготування, тут поспішати не потрібно. Рецептом поділилися на сайті Tavolarte Gusto.

Це осінньо-зимова страва і вона чудово поєднується з гарячим картопляним пюре, рисом, або полентою.

Гуляш

Інгредієнти:

800 г яловичої м'якоті;

500 г білої цибулі;

кілька ложок борошна, щоб обваляти шматочки м'яса;

1 щедра ложка солодкої паприки;

5-6 ягід ялівцю;

20 г томатної пасти;

120 мл сухого червоного вина;

1/2 чайної ложки насіння кмину;

2 лаврові листки;

1 лист шавлії;

1 пучок розмарину;

1,5 л м'ясного бульйону, або води;

рослинна олія;

50 г вершкового масла, сіль, перець.

Насамперед у каструлі розтопіть 50 г вершкового масла з 40 г рослинної олії. Потім додайте подрібнені ягоди ялівцю і дайте нагрітися.

Нарешті, наріжте цибулю дуже тонкими смужками соломкою, додайте її, зменште вогонь і готуйте під кришкою 10-15 хвилин.

Потім нарізаємо м'ясо кубиками, рівномірно обвалюємо в борошні та підрум'янюємо на іншій сковорідці по парі хвилин з кожного боку.

Потім додайте м'ясо в каструлю разом із цибулею, дайте нагрітися і додайте червоне вино.

Потім влийте ополоник киплячого бульйону, дайте нагрітися на сильному вогні та додайте паприку, пучок розмарину (цілий), шавлію, лавровий лист, кмин, томатну пасту і залишок гарячого бульйону.

Нарешті, накрийте кришкою і варіть на слабкому вогні близько 3 годин, трохи помішуючи.

Дайте м'ясу постояти 1 годину, остигаючи і насичуючись ароматами, коли вимкніть вогонь.

Гуляш прекрасно зберігається в холодильнику. І до нього чудово підійде картопляне пюре, головне, правильно його приготувати.