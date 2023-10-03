Ніжний яблучний пиріг із пісочним тістом: рецепт найсмачнішої випічки
Розсипчастий торт із яблуками — вишуканий і універсальний десерт, що підходить для багатьох випадків.
Яблучні пироги — це найбільш осіння страва. Тим паче такий смачний і розсипчастий та ніжний. Основу готують із борошна, масла, цукру та яєць, а потім готують у духовці до хрусткої скоринки.
Начинка виходить дуже ароматною. Розсипчастий пиріг із яблуками дуже смачний після вечері в супроводі кульки ванільного морозива або збитих вершків. Рецептом поділилися на сайті Le Mille Ricette.
Розсипчастий яблучний пиріг
Інгредієнти для пісочного тіста:
- 200 г манної крупи;
- 200 г борошна;
- 200 г цукрової пудри;
- 250 г холодного вершкового масла;
- 2 г солі;
- терта цедра одного лимона;
- 1 чайна ложка ванільного екстракту;
- 12 г розпушувача;
- 1 яйце;
- 230 мл молока;
- дрібка ванілі.
Інгредієнти для начинки:
- 500 г яблук;
- 3 столові ложки апельсинового мармеладу або абрикосового джему;
- 2 столові ложки рому.
Розігрійте духовку до 180 градусів. Яблука наріжте соломкою і змішайте з варенням і ромом.
Змастіть роз'ємну форму олією і помістіть її у форму трохи більшого розміру.
У мисці збийте яйце, ароматизатори та молоко. Для тіста змішайте борошно, цукор, сіль, розпушувач, цедру лимона і холодне вершкове масло, нарізане кубиками. Усе перемішайте, поки не вийде крихта.
Викладіть половину суміші на дно форми, злегка утрамбуйте і викладіть шар яблук. Засипте все крихтою, що залишилася, добре утрамбовуючи.
Вилийте молочно-яєчну суміш на пиріг. І випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 55-60 хвилин. Дайте охолонути, перш ніж виймати пиріг із форми.
Після охолодження розсипчастий яблучний пиріг готовий до вживання. Ви можете подавати його окремо або в супроводі кульки ванільного морозива чи порції збитих вершків.
Або ж як доповнення можна приготувати заварний крем. Його можна приготувати за простим рецептом.