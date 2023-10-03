Курка з паприкою: рецепт дуже смачної страви

Якщо ви любите курку, то спробуйте приготувати її за цим простим рецептом.

Завдяки ароматному і пряному маринаду, курка вбере в себе всі смаки і аромати, а завдяки тушкованій цибулі вона буде дуже смачною. Настільки смачної курячої грудки ви ще не їли. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Курка з паприкою

Інгредієнти:

куряча грудка (нарізана шматочками завтовшки 1 см) 600 г

дрібна сіль 1 ч. л.;

чорний перець 1 ч. л.

рослинна олія;

гостра паприка 2 ст. л.;

одна цибулина;

вершкове масло 40 г

молоко 100 г

борошно 2 ст. л.;

шніт-цибуля за смаком.

Щоб приготувати курку з паприкою, спочатку помістіть шматочки курки у форму для запікання. Додайте сіль, паприку та чорний перець.

Також додайте рослинну олію і перемішайте курку з приправами та олією, щоб надати їй аромату. Очистіть цибулю і наріжте її тонкими скибочками.

Половину вершкового масла (20 г) розтопіть на сковороді з антипригарним покриттям. Додайте цибулю і тушкуйте близько десяти хвилин, поки вона не стане м'якою. За потреби можна додати трохи води.

Залиште цибулю в мисці і в тій же сковороді розтопіть вершкове масло, що залишилося. Розкладіть скибочки курки і нехай вони підрум'яняться.

Готуйте близько 5 хвилин, потім переверніть скибочки. Додайте цибулю, розподіливши її по курці, і додайте борошно.

Влийте молоко, перемішайте і накрийте кришкою. Нехай тушкується ще 4-5 хвилин.

Тим часом наріжте шніт-цибулю і посипте нею готову курку.

Якщо вам потрібен ніжніший смак, використовуйте солодку паприку. Також ви можете приготувати смачну курку з помідорами.