Бюджетно і смачно: рецепт котлет із яєць

Такі котлети можуть бути як самостійною стравою, так і добавкою до гарніру.

Бюджетні та дуже смачні котлети з яєць і манки — найкращий початок дня. Вони ідеально підійдуть як сніданок, а ваші домочадці оцінять смак нової страви. Як її приготувати, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Яєчні котлети

Інгредієнти:

куряче яйце варене – 6 шт;

цибуля зелена – 1 пучок;

манна крупа – 2 ст. л;

борошно – 1 ст. л;

сметана – 1 ст. л;

кріп – 1 пучок;

олія рослинна для смаження – 2 ст. л;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Відварені курячі яйця натерти на крупній тертці в глибоку миску. Туди ж відправити дрібно порубані кріп і зелену цибулю, після чого додати борошно і манну крупу. Посолити і покласти сметану, все ретельно перемішати.

З отриманої маси мокрими руками сформувати котлетки. Викласти їх на пательню з розігрітою олією та обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Подавати такі котлети можна як самостійно, так і з яким-небудь гарніром. У будь-якому разі вони будуть смачними та дуже ситними.

Раніше Фокус розповідав, як приготувати простий, але апетитний яєчний паштет.