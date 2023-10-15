Салат із куркою та овочами: смачний початок активного дня

Замість сментани для заправки можна взяти грецький йогурт.

Легкий салат із куркою та овочами — найкраще рішення для швидкого перекусу або добавки до гарніру. Пропонуємо приготувати салат із капустою та куркою, яким поділилися в кулінарному блозі "Збірник рецептів". Він готується дуже швидко і виходить ситним. Однак при цьому страва не залишає важкості в шлунку і підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням.

Салат із капустою та куркою

Інгредієнти:

білокачанна капуста – 250 г;

куряча грудка – 350-400 г;

помідори – 2 шт;

огірки – 2-3 шт;

яйця – 4 шт;

зелений горошок – 1 банка;

сметана (для заправки);

зелень;

сіль.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності. Яйця зварити круто, остудити та почистити. М'ясо та яйця нарізати соломкою. Помідори та огірки помити, теж нарізати соломкою. Огірки за бажання можна почистити від шкірки.

У глибокій мисці змішати всі інгредієнти. З горошку злити воду і додати в салат, туди ж відправити дрібно нарубану зелень. Усе заправити сметаною або грецьким йогуртом, перемішати і можна подавати до столу.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий салат із червоної капусти з кукурудзою.