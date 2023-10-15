Салат із куркою та овочами: смачний початок активного дня
Замість сментани для заправки можна взяти грецький йогурт.
Легкий салат із куркою та овочами — найкраще рішення для швидкого перекусу або добавки до гарніру. Пропонуємо приготувати салат із капустою та куркою, яким поділилися в кулінарному блозі "Збірник рецептів". Він готується дуже швидко і виходить ситним. Однак при цьому страва не залишає важкості в шлунку і підійде для тих, хто стежить за своїм харчуванням.
Салат із капустою та куркою
Інгредієнти:
- білокачанна капуста – 250 г;
- куряча грудка – 350-400 г;
- помідори – 2 шт;
- огірки – 2-3 шт;
- яйця – 4 шт;
- зелений горошок – 1 банка;
- сметана (для заправки);
- зелень;
- сіль.
Спосіб приготування:
Курячу грудку відварити в підсоленій воді до готовності. Яйця зварити круто, остудити та почистити. М'ясо та яйця нарізати соломкою. Помідори та огірки помити, теж нарізати соломкою. Огірки за бажання можна почистити від шкірки.
У глибокій мисці змішати всі інгредієнти. З горошку злити воду і додати в салат, туди ж відправити дрібно нарубану зелень. Усе заправити сметаною або грецьким йогуртом, перемішати і можна подавати до столу.
Раніше Фокус писав, як приготувати простий салат із червоної капусти з кукурудзою.