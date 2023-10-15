Огірки по-канадськи: рецепт смачної заготовки на зиму

Такі огірки на столі не затримуються надовго.

Надворі — середина жовтня, і основна маса заготовок на зиму вже давно влаштувалася в підвалі або погребі. Але якщо у вас сверблять руки спробувати щось іще, чому б не приготувати огірки по-канадськи. Рецептом поділилися в блозі "Домашня консервація". Огірки виходять настільки смачними, що наступного року ви неодмінно захочете приготувати їх побільше. А поки що для проби вистачить однієї трилітрової або трьох літрових баночок.

Огірки по-канадськи

Інгредієнти на трилітрову банку:

огірки;

морква – 1 шт;

болгарський перець – 3 шт;

зелень кропу – за смаком;

часник – 3 зубчика.

Для розсолу:

вода – 4 ст;

цукор – 1,5 склянки;

сіль – 0,5 склянки;

оцтова есенція – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Усі овочі помити. Моркву нарізати соломкою, перець очистити від насіння і серцевини, порізати шматочками, огірки почистити і розрізати вздовж на чотири частини. Якщо огірки великі, то можна перерізати ще й навпіл.

На дно трилітрової банки покласти часник, моркву, перець і кріп. Порізані огірки щільно укласти в банку. Розсіл прокип'ятити, додати оцтову есенцію, вилити в банку з огірками. Стерилізувати 12 хвилин.

Закатати кришками, укутати до повного охолодження, а потім винести в прохолодне темне місце.

Раніше Фокус писав, як приготувати мариновані огірки з яблуком.