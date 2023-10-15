Печінка по-берлінськи: як приготувати вишукану страву від шеф-кухаря

Хоч цю страву і готують у дорогому ресторані, але нічого складного в ній немає.

Якщо хочете насолодитися вишуканою стравою від шеф-кухаря, зовсім необов'язково замовляти столик. Можна просто скористатися рецептом шеф-кухаря Мартіна Темліца зі Speisewirtschaft, ресторану, заснованого відомими м'ясниками Kumpel & Keule в Кройцберзі.

Печінка по-берлінськи — це дуже смачна страва з пікантним і вишуканим смаком, яка точно урізноманітнить ваше меню. Рецептом поділилися на сайті Euronews.

Спочатку страва мала довгу назву: "Теляча печінка з яблуком, цибулею і картопляним пюре", але зрештою її скоротили до простої і зрозумілої — Печінка по-берлінськи.

Печінка по-берлінськи

Інгредієнти:

240 г телячої печінки;

300 г очищеної картоплі;

2 зубчики часнику, очищених і подрібнених;

1 цибулина, очищена і нарізана;

100 г вершкового масла + ще для смаження;

100 мл червоного вина;

1 яблуко, очищене і нарізане тонкими скибочками;

сіль, перець і цукор за смаком.

Поставте велику каструлю з киплячою водою, посоліть і варіть картоплю 20 хв. Після закінчення часу воду злийте, картоплю збережіть.

Тепер візьміть велику ємність, змішайте в ній приготовану картоплю, подрібнений часник і масло, акуратно розімніть, поки не отримаєте гарне пюре.

Розігрійте духовку до 70 градусів.

Нагрійте велику жароміцну сковорідку на сильному вогні, додайте 2 столові ложки вершкового масла і підсмажте скибочки печінки з кожного боку, доки вони не набудуть гарної скоринки та кольору. Тепер запікайте без кришки в духовці 15 хв.

Поки печінка готується в духовці, візьміть іншу сковорідку і нагрійте її до середнього вогню. Додайте нарізане яблуко і цибулю, трохи цукру і червоне вино, готуйте, поки вино не увариться вдвічі.

Тепер розкладіть усе на тарілці: спочатку пюре, потім зверху скибочки печінки і прикрасьте яблучно-цибулевим соусом.

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