Ніжний торт із чарівним кремом: простий рецепт смачної випічки
Цей торт, який печуть у Тоскані, має дуже кумедну і дивну назву.
Торт Scendiletto — традиційний тосканський домашній десерт. І, як це часто буває з традиційними рецептами, причина його назви незрозуміла.
Адже scendiletto — це "приліжковий килимок". Тож дехто думає, що це стосується м'яких килимків, що лежать в узніжжі ліжка, м'яких і затишних.
Інші, однак, думають, що торт названий так тому, що це запрошення встати з ліжка, знаючи, що він чекає на нас на кухні.
У будь-якому разі це по-справжньому смачний десерт. Це свого роду сендвіч із листкового тіста із заварним кремом: справжні ласощі, рецептом яких поділилися на сайті Sonia Peronaci.
Торт Scendiletto
Інгредієнти:
- листкове тісто — два аркуші;
Для крему
- молоко — 1 л
- кукурудзяний крохмаль — 100 г
- яєчні жовтки — 12
- цукрова пудра — 250 г
- ваніль.
Для крему доведіть молоко до кипіння. У мисці змішайте яєчні жовтки, крохмаль, ваніль і цукор. Коли молоко закипить, повільно влийте його в яєчну суміш. Перемішайте і поверніть суміш у каструлю на слабкий вогонь, помішуючи, щоб вона загусла.
Перекладіть крем у низьку широку ємність, накрийте харчовою плівкою і дайте охолонути.
Розкатане тісто викладіть на деко, застелене папером для випічки. Наколіть його виделкою, посипте цукровим піском і готуйте в статичній духовці за температури 180° 15-20 хвилин. Дістаньте з духовки і дайте охолонути.
Перекладіть крем у кондитерський мішок із гладкою насадкою діаметром 1 см і видавіть на поверхню тіста, залишивши 2 см порожнього краю по периметру.
Візьміть другий лист, проколіть поверхню та покладіть на крем. Пальцями защипніть краї, щоб з'єднати сире тісто з приготованим, і посипте поверхню цукровим піском. Готуйте в статичній духовці за температури 180° 15-20 хвилин, потім 10 хвилин у режимі гриля.
Дістаньте пиріг із духовки і дайте йому охолонути.
Краї обрізаємо, посипаємо торт цукровою пудрою і нарізаємо кубиками 5-6 см. Торт Scendiletto готовий!
Особливістю цього торта є те, що його подають кубиками, як м'які смачні подушечки.
Якщо любите заварний крем, то варто тримати його рецепт у закладках.