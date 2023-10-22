Галета зі сливами: рецепт смачної сезонної випічки (відео)

Під час подачі до галети можна додати кульку морозива, так вона буде ще смачнішою.

Якщо хочете потішити себе у вихідні чимось легким і смачним, пропонуємо приготувати дуже смачну хрустку галету зі сливами. Добре, що вони зараз ще цілком доступні, а випічка з ними виходить не тільки апетитною, а й ароматною. Як зробити цей десерт, розповіла та показала кулінарна блогерка Таті Чуднова.

Хрустка галета зі сливами

Інгредієнти:

борошно — 190 г;

сіль — дрібка;

цукрова пудра — 2 ст. л.;

охолоджене вершкове масло — 115 г;

дуже холодна вода — 3-4 ст. л.;

холодна вода — 2 ст. л.;

яйце або жовток для змащення;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.;

цукрова пудра — 1 ст. л.;

сливи — 10 шт.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати просіяне борошно, дрібку солі, цукрову пудру. Холодне масло порізати кубиками та відправити туди ж. Швидко перетерти масло з борошном, поки воно не розтануло. Потім додати воду й замісити пісочне тісто. Покласти його в пакет або замотати в харчову плівку та поставити на годину в холодильник.

Сливи очистити від кісточок, порізати навпіл або на чотири частини. Крохмаль змішати з цукровою пудрою.

Тісто розкачати між двома листами пергаменту. Присипати його сумішшю крохмалю та цукрової пудри, але трохи залишити суміші й для того, щоб присипати сливи.

Викласти сливи, загорнути галету й заліпити краї, присипати сливи сумішшю з крохмалем. Змастити краї галети яйцем або жовтком і за бажанням присипати мигдальними пластівцями.

Випікати в духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів, 30-40 хвилин, до золотистого кольору. Дати трохи охолонути, а перед подачею покласти кульку морозива.

Раніше Фокус писав, як приготувати сирну галету з абрикосами.