Шведські курячі тефтелі: простий рецепт поживної страви на вечерю
Найкраще такі тефтелі подавати з картопляним пюре.
Не знаєте, що швидко приготувати на вечерю, щоб було смачно та поживно? Тоді радимо зробити шведські курячі тефтелі. Це чудова добавка до будь-якого гарніру, яка моментально буде з'їдена. Як її приготувати, розповіли в кулінарному блозі "Збірник рецептів".
Шведські курячі тефтелі
Інгредієнти:
Для тефтелей:
- курячий фарш — 500 г;
- сіль м 0,5 ч. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- чорний перець — дрібка;
- оливкова олія — 1 ч. л.
Для соусу:
- цибулина — 1 шт.;
- вода — 100 мл;
- кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.;
- вершки (10%) — 250 мл;
- соєвий соус — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Курячий фарш, сіль, гірчицю та чорний перець змішати в глибокій мисці, сформувати кульки середніх розмірів і обсмажити на сковорідці на оливковій олії з обох боків до золотистої скоринки. Це займе близько 10 хвилин.
Потім туди ж, у сковорідку, додати дрібно порізану цибулю, обсмажити ще кілька хвилин.
Усі інгредієнти для соусу змішати в окремому посуді. Влити соус у сковорідку й дати загуснути кілька хвилин під кришкою.
Така страва найсмачніша з картопляним пюре, проте сміливо можна готувати й інші гарніри.
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