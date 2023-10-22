Печериці у вершковому соусі: покроковий рецепт
Страва виходить дуже соковитою та смачною. Її можна просто їсти з хлібом, а можна як підливу додати до картопляного пюре або рису.
Печериці у вершковому соусі — це страва, яка може бути як окремою позицією в меню, так і смачною добавкою до гарнірів. Завдяки інгредієнтам вона виходить поживною, добре втамовує голод і не залишає важкості в шлунку. Своїм перевіреним рецептом поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".
Печериці у вершковому соусі
Інгредієнти:
- цибуля велика — 1 шт.;
- часник — 2-3 зубчики;
- печериці — 600 г;
- вершки (20%-30%) — 200 мл;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- рослинна олія для смаження;
- спеції: сіль, перець, гострий червоний перець — до смаку;
- шпинат-бебі — 75-100 г.
Спосіб приготування:
Цибулю та часник почистити і дрібно нарізати. Гриби порізати великими пластинами. У мисці перемішати вершки та гірчицю.
У глибокій сковороді розігріти олію. Відправити туди цибулю, часник і, періодично помішуючи, смажити на середньому вогні до прозорості й м'якості. Потім додати порізані гриби, спеції, збільшити вогонь і, періодично помішуючи, смажити до випаровування рідини. Зменшити вогонь. Влити вершково-гірчичну суміш і, помішуючи, готуємо, поки маса злегка загусне. Додати шпинат і тушкувати ще кілька хвилин.
Під час подачі гриби можна посипати дрібно порубаною зеленню.
Раніше Фокус писав, як приготувати смачні печериці зі сметаною на мангалі.