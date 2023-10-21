Неймовірно ароматно та смачно: рецепт хашлами з м'ясом

Якщо ви любите м’ясні страви, то вам точно сподобається ця страва.

Хашламу готують з яловичини, баранини, або телятини. Готують цю ситну м'ясну страву у Арменії та Грузії, особливо у регіоні Кахеті.

У хашламі багато м'яса та овочів і готується вона неймовірно просто. А приправи додають пряного смаку. Тут ви маєте орієнтуватись на власний розсуд, які ароматні трави додати з того набору, що ми пропонуємо. Адже якась приправа може бути вам і не до смаку. Рецептом поділилась кулінарний блогер, яка пише під ніком lanas_diet.

Хашлама

Інгредієнти:

яловичина — 1 кг;

картопля — 6-7 шт.;

болгарський перець — 4 шт.;

помідори — 6 шт (600 г);

часник — 7-8 зубчиків;

цибуля — 475 г;

коріандр;

зіра;

паприка;

кінза;

петрушка

гострий перець

чорний перець горошок

пара горошин духмяного, сіль.

Мʼясо ріжемо шматками і обвалюємо у мелених спеціях. Картоплю чистимо та ріжемо дольками, помідори можна очистити від шкірки, але можна цього і не робити, їх теж ріжемо на чотири частини, перець ріжемо квадратиками, цибулю чистимо та ріжемо півкільцями.

Викладаємо в каструлю: прошарок цибулі, мʼясо, знову цибулю, порізаний часник, перець, картоплю, помідори, знову повторюємо починаючи з мʼяса.

Краще використовувати таку каструлю, або казанок, які можна поставити під кришкою у духовку. Адже хашлама готується саме у духовці.

Накриваємо кришкою і запікаємо в розігрітій до 160 градусів духовці 2,5 години.

Води додавати не треба, кришку весь цей час не відкриваємо. Хашлама готова, коли готове м'ясо.

Якщо з духовкою все ж не вийде, то готуйте хашламу 120-150 хвилин на маленькому вогні на плиті. Кришку не відкриваємо, щоб всі аромати лишились в середині.

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