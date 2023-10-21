Тушкована капуста по-сицилійськи: смак осіннього середземномор'я

Це один із найпопулярніших сезонних гарнірів в Італії, який люблять за смак і простоту приготування.

Капуста, часник, трохи томатної пасти і, звісно, італійської пристрасті в приготуванні — і ось ваш ідеальний гарнір для м'яса або сиру готовий, стверджує сайт Cucchiaio.

Сицилійці по всьому острову готують капусту за цим рецептом і навіть використовують замість звичайної цвітну капусту. Готують страву на повільному вогні в закритій каструлі: у такий спосіб капуста стає м'якою і смачною завдяки власному соку без додавання будь-якої іншої рідини.

Тушкована капуста по-сицилійськи

Інгредієнти:

1 качан капусти;

3 столові ложки томатної пасти;

оливкова олія;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка сухого білого вина;

дрібна сіль за смаком.

Щоб приготувати тушковану капусту по-сицилійськи, почніть з очищення серцевини та зовнішнього листя капусти, якщо воно пошкоджене або зів'яле. Потім приступайте до нарізання його тонкими смужками. Потім обсмажте часник на оливковій олії.

Додайте капусту в каструлю і деглазуруйте білим вином. Потім дайте йому випаруватися, поки запах алкоголю не зникне. Дайте капусті злегка пропаритися протягом 10 хвилин. Продовжуйте, додаючи сіль і томатну пасту.

Ретельно перемішайте всі інгредієнти, накрийте кришкою і готуйте на слабкому вогні 30–40 хвилин. Ось і все, ваша капуста по-сицилійськи готова. Buon appetito.

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