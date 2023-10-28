Курка з картоплею по-італійськи: звична страва з нотками пікантності
Звісно, курка і картопля всім відоме поєднання, але приготувавши його по-італійськи, ви будете приємно здивовані багатством смаку.
Смажена курка з картоплею — візитна картка будь-якої домашньої кухні, яку можна використовувати в найрізноманітніших випадках, тому що воно всім завжди подобається, кажуть пишуть гурмани сайту Cucchiaio.
Курка з картоплею на сковороді — друга страва зі смачним гарніром, простий рецепт якої підійде будь-кому. Готується трохи більше години й ідеально підходить для повсякденної вечері.
А якщо подати на стіл смажену курку та картоплю в супроводі порції смачних тушкованих або запечених овочів, то обід можна вважати ідеальним.
Курка з картоплею на сковороді
Інгредієнти:
- 1 курка;
- 600 г дуже дрібної картоплі;
- 3 гілочки розмарину;
- 3 зубчики часнику;
- біле вино;
- оливкова олія;
- сіль і перець.
Щоб приготувати курку і картоплю на пательні, почніть із ретельного миття чіпсів. Розріжте їх навпіл і замочіть на годину у воді, кілька разів змінюючи воду.
Курку розріжте на шматочки та обсмажте на пательні з олією, розмарином і подрібненим часником. Коли шматки м'яса стануть золотистими з усіх боків і, отже, добре запечатаються, додайте біле вино.
Додайте картоплю, два мізерних ополоники гарячої води і почніть готувати під кришкою. Приблизно через півгодини, оцінивши готовність м'яса і картоплі, знімаємо кришку і починаємо запікання.
Наприкінці приготування додайте сіль і перець. Зніміть із вогню, дайте постояти кілька хвилин, потім подавайте смажену курку з картоплею.
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