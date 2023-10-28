Медова радість: пухкі оладки з бананами для всієї родини
Найпростіший рецепт оладок із медом і бананами, які скрасять будь-який похмурий день і додадуть сил.
Промерзла осінь і холодна зима не зіпсують вам настрій, якщо до сніданку ви приготуєте бананові оладки з медом. Пухке тісто, ароматні банани та багатий на вітаміни мед не тільки скрасять сірі дні за вікном, а й дадуть заряд бадьорості, завдяки корисним інгредієнтам.
Ці пишні, ароматні оладки, за порадою сайту Zira потішать усю родину. Переконайтеся, що приготувати їх зовсім не складно.
Оладки з бананами
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 250 мл молока;
- 2 банани;
- 1 столова ложка цукру;
- 250 грамів борошна;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 2 столові ложки рослинної олії;
- дрібка солі.
Для початку гарненько збийте яйце вінчиком, залийте молоко, додайте рослинну олію, цукор, сіль і перемішайте до однорідної маси.
Тепер у цю отриману суміш просійте борошно з розпушувачем і знову за допомогою вінчика добийтеся однорідної консистенції.
Очистить банани, наріжте їх на невеликі квадратики. Додайте банани в тісто і знову добре перемішайте.
На розпечену сковороду, попередньо змащену олією, викладіть за допомогою ложки тісто. Смажте з двох боків до золотистого кольору. Подавати з будь-якими топінгами, особливо рекомендується саме з медом. Смачного!
Підкріпившись оладками за порадою Фокуса, можете узятися до приготування заготовок на зиму. Ось, наприклад, дуже смачні квашені баклажани з овочами.