Овочеве асорті "для олів'є": рецепт універсальної заготовки для салатів
Така заготовка завжди буде під рукою та заощадить час на приготування олів'є й інших салатів зі схожими компонентами.
Олів'є — салат, який найчастіше готують саме взимку, адже він асоціюється з новорічними святами. Серед його інгредієнтів є горошок, а багато господинь використовують і солоні огірки. У блозі "Домашня консервація" пропонують рецепт заготовки, яка допоможе запастися цими інгредієнтами та завжди мати їх під рукою.
Овочеве асорті "для олів'є"
Інгредієнти на літрову банку:
- зелений горошок сухий;
- огірки:
- часник — 2-3 зубчики;
- листя вишні та смородини — по кілька штук;
- квітка кропу.
Для розсолу:
- вода — 1 літр;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет (9%) — 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Горошок відварити до потрібної м'якості. У літрову банку покласти кріп, 2-3 зубчики часнику, по кілька листочків чорної смородини та вишні. Набити банку огірками щільніше, але не доверху, потрібно залишити місце для горошку. Всипати горошок (виходить трохи менше стандартної банки з магазину). Залити банку окропом на 15-20 хвилин.
Далі готуємо розсіл: у воду всипати сіль, довести до кипіння. Вилити попередню воду з банки. У літрову банку з горошком і огірками додати цукор, оцет, залити приготованим розсолом і поставити стерилізуватися на п'ять хвилин із моменту закипання води в каструлі. Закатати банки кришками й укутати до охолодження.
Раніше Фокус писав, як приготувати низькокалорійне олів'є.