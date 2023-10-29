Справжній соус для шаурми: простий рецепт добавки до популярного перекусу

Готовий соус має постояти кілька годин, щоб усі спеції повністю розчинилися й додали йому смаку.

Шаурма — один із найпростіших і найпоживніших перекусів. У неї можна приготувати будь-яку начинку, і щоразу її смак буде іншим. Принадність цієї страви в тому, що її легко можна приготувати і в домашніх умовах, було б бажання. Але сьогодні ми хочемо поділитися з вами рецептом соусу до шаурми, який зробить її смак багатшим і яскравішим, а сам перекус — не таким сухим. Як його зробити, розповіли в кулінарному блозі "Рецепти щодня".

Справжній соус для шаурми

Інгредієнти:

майонез — 250 г;

кефір — 200 г;

сметана — 3 ст. л.;

часник — 3-4 зубчики;

карі — 1 ч. л.;

хмелі-сунелі — 1/2 ч. л.;

паприка солодка — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати майонез, кефір і сметану. Рекомендується використовувати продукти середньої жирності, оскільки маложирний кефір і сметана — рідкі, відповідно, і соус буде рідким.

Додати сухі спеції та пропущений через прес часник.

Усі інгредієнти ретельно перемішати. Соус бажано залишити на дві-три години, щоб сухі спеції встигли "розійтися" та збагатили смак соусу.

Раніше Фокус писав, як приготувати гострий домашній соус.