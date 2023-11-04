Смачно і корисно: рецепт морквяного салату (відео)

Якщо хочете, щоб салат був ще смачнішим, дайте йому постояти, щоб він добре просочився заправкою.

Легкий і поживний морквяний салат із яйцем — найкраща страва для тих, хто стежить за фігурою. Така страва легко засвоюється і не осідає на талії зайвими міліметрами. Перевіреним рецептом салату поділилася авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день". Рекомендуємо і вам приготувати його, тим паче, що багато часу це не займе.

Смачний і корисний морквяний салат

Інгредієнти:

морква свіжа — 500-600 г;

яйця — 6 шт;

сир твердий — 150 г;

сметана (жирна) — 2 ст. л;

часник — 3 зубчики;

спеції: сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Яйця відварити круто, охолодити, після чого натерти на крупній тертці. Моркву помити, почистити і натерти на морквині із середніми отворами.

Часник очистити і пропустити через прес.

Усі інгредієнти скласти в салатник, туди ж додати сметану і спеції, все добре перемішати. Якщо хочете, щоб салат був ще смачнішим, дайте йому постояти, щоб він добре просочився заправкою.

Раніше Фокус писав, як приготувати поживний і корисний білковий салат.