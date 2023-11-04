Сніданок за 10 хвилин: рецепт смачних овочевих млинців (відео)

Ідеальним доповненням до таких млинців буде соус зі сметани зі свіжим огірком і зеленню.

Овочеві млинці на сніданок — найкраще для того, щоб почати новий день. Готувати їх не складно, а корисні інгредієнти в результаті дають смачну та поживну страву. Доповніть її смачним соусом, і їхній смак стане ще яскравішим. Своїм рецептом таких млинців поділилася кулінарна блогерка Крістіна Азізян.

Овочеві млинці на сніданок

Інгредієнти:

кабачки — 1 шт;

морква — 1 шт;

яйця — 2 шт;

сіль, перець за смаком,

зелень (кріп, петрушка) за бажанням, можна і не додавати.

Для соусу:

сметана — 2-3 ст. л;

майонез (за бажанням) — 1 ст. л;

огірок свіжий — 1 шт;

зелень;

часник — 1-2 зубчики.

Спосіб приготування:

Кабачок натерти на тертці та віджати зайвий сік. Моркву натерти на тертці, змішати з кабачком, додати яйця, зелень і знову все перемішати.

Ложкою викладати суміш на сковорідку й обсмажити з обох боків по 2-3 хвилини з кожного боку на невеликій кількості рослинної олії на середньому вогні.

Для соусу невеликий огірок натерти на тертці, додати сметану і майонез Останній — за бажанням), пропущений через прес часник, рубану зелень, усе перемішати.

Теплі млинці подавати з соусом. Виходить дуже смачно.

Раніше Фокус писав, як приготувати пишні млинці на сніданок.